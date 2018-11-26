國民黨翻轉版圖 2020贏在起跑線

2018-11-26

拿下綠營票倉高雄 中台灣也全數攻陷

記者林良昇／特稿

民進黨九合一大選大敗，跟二○一四年大選後相比，藍綠版圖完全翻轉，國民黨還攻下綠營南部堅定票倉高雄，中彰投更完全掌握在藍營手中，對比緊接二○一四年大選的二○一六年總統大選，整體社會氛圍對民進黨極為不利，在爭取二○二○年勝選，國民黨已經贏在起跑點。

從二○一○年五都選舉以來，我國的地方大選及總統、立委選舉每兩年交錯進行，也就是總統任期一半時，就必須面對地方大選的「期中考」檢驗，地方大選結果，可視為未來總統大選的風向球。

二○○八年立委選舉，國民黨在一一三席中取得八十一席，在扁政府末年，預言著民進黨在總統大選的慘敗，果不其然，馬英九在同年的大選中，以超過五成八的高得票率當選總統，國民黨聲勢居高不下，到達巔峰。

在馬英九的二○○八到二○一六年任期期間，聲勢逐漸下滑，二○○九年的三合一大選及隔年二○一○年的五都選舉，國民黨獲得廿二席縣市長中的十五席，民進黨只掌握六席，五都僅拿下台南市、高雄市兩席。但民進黨在五都市長選舉的總得票率，高過國民黨，被視為馬政府執政的警訊。

二○一二年總統大選，馬英九得票率勉強過半，流失大量選票，經過二年施政的風雨，到了二○一四年九合一選舉，藍綠版圖遭到巨幅震盪，國民黨由選前的四都十一縣市萎縮至一都五縣，民進黨則由選前的二都四縣擴張為四都九縣市，國民黨連台北、桃園都失守，果然在二年後的二○一六年總統大選，總統蔡英文以超過五成六的得票率當選總統。

在野黨地方包圍中央 民進黨須防骨牌效應

今年九合一大選過後，藍綠縣市長席次再度翻轉，民進黨不但丟了大安溪防線，連過去長年固守的濁水溪也失守，退到了雲林、嘉義交界的北港溪以南，同時失去南部重鎮高雄市，更別說在綠營大票倉台南市的慘勝，以及最慘烈的中台灣全數淪陷。

選後，國民黨掌控的地方版圖，涵蓋一四六六萬人口與超過六五七七億元的預算，民進黨地方僅掌六二四萬人口，以及二九二六億元預算。離總統大選不到兩年，在野地方包圍中央之勢已形成，對比過去地方選舉與總統大選勝負的關聯，民進黨若無法及時擋住骨牌效應，恐怕敗象已露。

藍綠政治版圖

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