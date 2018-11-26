公投過7案 月底公告

2018-11-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全國性公民投票十案投票結果昨日凌晨三點多出爐，包含國民黨提出的反核食、反空污、反深澳電廠三公投、下一代幸福聯盟發起的愛家三公投，以及以核養綠等共七案通過。不通過的是東奧正名台灣隊、婚姻平權、性平教育共三案。中選會將於十一月卅日辦理公告，再交權責機關處理。

反空污案同意票最多

據公投法規定，公投通過門檻為同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上。這次公投過關的門檻為同意票達四九三萬九二六七票。

中選會統計，在通過的七公投案中，由前國民黨立委盧秀燕所提「反空污」公投，投票率五十四．五六％，有效同意票數七九五萬五七五三票，多於不同意票數二一○萬九一五七票，為十案獲得最多同意票的案件。

此外，東奧正名公投有四七六萬三○八六同意票、五七七萬四五五六不同意票，公投結果為不通過；挺同團體發起的婚姻平權、性平教育公投也未通過，依法同一提案二年內不得重新提出。

中選會表示，公投案通過後，原來是法律案的複決案，公告第三日起失其效力。若是法律案交立法院進行立法，須在下會期前完成審議。有關立法原則的創制，公投領銜人對處置結果不服，可另外向大法官聲請解釋。

2018公投提案投票結果

全國性公民投票十案投票結果昨日凌晨三點多出爐，包含國民黨提出的反核食、反空污、反深澳電廠三公投、下一代幸福聯盟發起的愛家三公投，以及以核養綠等共七案通過。(資料照)

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