國際奧會：歡迎中華台北參加東奧

2018-11-26

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東奧正名公投未過，我國維持「中華台北」名義參與國際賽，國際奧會主席巴赫昨親口說：「歡迎參與東京奧運。」東奧正名行動聯盟召集人、前體委會主委楊忠和則表示，從四七六萬的同意票數來看，證明國人對正名的重視，「正名行動聯盟會持續努力，並更有組織進行後續正名活動」。

逾476萬張同意票 國人重視正名

正在日本東京參加OCA運動員論壇的前奧運跆拳道國手陳怡安、朱木炎，當面向巴赫轉達公投訊息，陳怡安說：「在這事件上，我們勇敢站出來，捍衛我們的權利。」巴赫回答：「我希望大家因此獲得激勵，你們沒有保持沉默，始終堅定信念完成，我在此歡迎中華台北參加二○二○年東京奧運。」 中華奧會主席林鴻道發表聲明，感謝各界捍衛會籍及選手參賽資格，「東奧正名不是一個簡單的決定，…但如果頓失了舞台，他們努力的目標是什麼？…大家身為中華奧會的一份子，有責任守護著選手們進入奧運殿堂的夢想。」體育署則書面回應， 政府以保護運動選手代表我國參賽權益、保障中華奧會會籍及遵守國際奧會規章為優先考量。

東奧正名行動聯盟召集人楊忠和痛心指出，選前有媒體報導蔡英文總統透過管道向國際奧會表明，就算東奧正名公投通過，也不會改變以「中華台北」名義參加國際賽事，雖然總統府事後澄清是假新聞，但仍影響了公投案投票結果。

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