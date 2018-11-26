同婚將立專法 同志團體：須符合釋憲意旨

2018-11-26

3個月內草案送交國會 立委尤美女仍主張修民法

〔記者李欣芳、陳宜加、吳柏軒／台北報導〕下一代幸福聯盟提出的反同性婚姻三項公投案過關，由於大法官會議在去年五月的釋憲文認為現行民法未保障同性婚姻屬違憲，要求行政機關兩年內修法。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，依照公投結果，是要用專法保障同性婚姻，相關部會將在三個月內提出草案。不過，立法院民進黨團意見仍待整合；部分立委支持制定專法，但立委尤美女仍主張修改民法。

幸福盟提出的愛家三公投過關，分別是第十案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、第十一案「不應對國中小學生實施同志教育」、第十二案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」。

Kolas表示，依公投法，相關部會三個月內將提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議，立法院須在下個會期休會前完成審議程序。但立法院是否會通過專法？立委自提版本？或是仍有委員提案修民法？屬於立委職權，政院予以尊重。

幸福盟也將送草案 伴侶盟籲別氣餒

幸福盟表示，公投通過是重視家庭價值與下一代教育的全民勝利，幸福盟將成立修法小組，用最快速度將草案送進立法院。

公投開票當晚，同志族群陷低潮，伴侶盟理事長許秀雯昨喊話，有三百多萬人支持，「彩虹不都是雨過天青才出現的嗎？」同志團體提醒官方，專法仍須符合釋憲意旨。婚姻平權大平台總召呂欣潔強調，最終目標仍是修民法，不會因公投結果而放棄。

教部將持續推動性平教育

對於國中小學生的同志教育議題，教育部昨表示，性平法施行細則第十三條明定，性平課程中的情感教育、性教育及同志教育等是不可分割的一環，但將檢視法規、教材等內涵，和社會各界溝通後，再看是否調整。十二年國教課審大會委員李雅菁則說，同志教育不是「同志養成教育」，盼社會理解。

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