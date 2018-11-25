楊鎮浯金門激戰 險勝現任縣長

2018-11-25

記者吳正庭／特稿

國民黨提名的金門縣長候選人楊鎮浯以八○一票的些微差距，「小贏」爭取連任的無黨籍縣長陳福海，讓國民黨在金門「藍天再現」；楊鎮浯從立委轉換跑道成功，在六位候選人中年紀最輕，擔任立委前，在前縣長李沃士任內擔任縣府交通旅遊局長，是他僅有的從政經歷。

四十六歲的楊鎮浯，行事果決、思慮敏捷，他訴求年輕有衝勁，強調未來施政要攤在陽光下接受檢驗，讓選民有期待改革的空間，此次驚險勝出，有人說是傳統的金門「民心思變」，也有人認為，從前縣長李沃士開始的「魔咒」，金門縣長「一人做一任就好」，也可能發酵而導致縣長選舉翻盤。

地方人士指出，楊鎮浯擊敗被認為「金門最會選舉」的陳福海，絕非僅靠個人魅力，與高雄韓國瑜的「跨海韓流」效應也有關係，更加凝聚藍營支持者的向心力；此外，他能擊敗歷任鎮民代表、縣議員、鎮長、立委做到縣長的陳福海，除了從選戰開打一路猛攻的「金酒東北試釀」議題，到出賣縣產、人事運用浮濫，甚至網路頻傳的「內部開會錄音檔」事件，都是勝因。

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