翻身最強候選人 饒慶鈴拿下台東縣

2018-11-25

記者黃明堂／特稿

台東縣長當選人饒慶鈴現年四十九歲，為長期在台東執政的國民黨守住泛藍板塊，從被形容「史上最弱的國民黨候選人」，幾乎翻身變成最強候選人。

饒慶鈴的父親饒穎奇曾任立法院副院長，饒慶鈴卅七歲首次參選，就當上台東縣議會副議長，也是台東首位博士級議員，四十歲當選議長，是台東首位女議長。

一路順遂的從政過程，被對手以「政治世家」大作文章。不過，這次競選縣長，她選得並不輕鬆，老一輩的政治勢力式微，她用自己的方式開疆闢土，過程曲折艱辛，歷經黨內競合，她的基層扎根相較之下也略顯淺薄，甚至被傳出是國民黨「史上最弱的縣長候選人」，選舉最初呈現明顯落後的情況。

不過，饒慶鈴在劣勢中摸索前進，努力跑基層，並且掌握大環境的脈動，在競選戰術上，持續攻擊民進黨造成經濟衰退、觀光衝擊及農產外銷困境，加上台東軍公教比例高，產生反年改效應，都成了迎頭趕上的助力。

饒慶鈴將自己定位為幸福接班人，延續現任黃健庭的政績，以既有穩定基礎全力向前的訴求，贏得多數選民支持。

饒慶鈴提出的競選主軸，包含觀光領航、農業創富、經濟創能、文化加值、教育翻轉、社福關懷等六大政策，她有信心超越黃健庭的政績，打造更亮眼的國際幸福城市。

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