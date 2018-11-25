縣長夫人變縣長 徐榛蔚接棒花蓮縣

2018-11-25

記者游太郎／特稿

花蓮縣長當選人徐榛蔚，現任國民黨不分區立委、今年五十歲，文化大學音樂系畢業，與前縣長傅崐萁育有二女一子，雖然曾因假離婚引發風波，最後被內政部撤銷，一路風雨卻無損夫妻的感情，她在花蓮長期只有一個稱號，就是「傅崐萁的妻子」。

今年九月廿五日，傅崐萁因纏訟十四年的「合機炒股」案被判刑八個月定讞、發監服刑，入獄前夫妻抱頭痛哭，傅以悲情將妻子交代給支持者，希望代為好好照顧，票源不但順利轉移，加上她一路低調勤跑十三鄉鎮市，每天堅持拜會基層選民博感情，全程不理會對手，成功擺脫糾纏，票數還超越傅本屆的八萬九千票，夫妻兩人扎根之深，由此可見一斑。

傅崐萁苦心安排妻子，逐步從擔任救國團花蓮團委會主委、花蓮縣巡守大隊長、馬英九及朱立倫總統競選總部婦女後援會長，兩年前一舉推上國民黨不分區立委，接棒的意圖益發明顯。

徐榛蔚擔任立委期間勤跑基層，營造出花蓮好媳婦形象，頗受基層的肯定，加上傅崐萁在縣府全力奧援，選情原十拿九穩，但在傅因為合機案入獄後，頓失最強操盤手，一度亂了陣腳，但她心情回穩後，採取穩紮穩打方式，全面避開對手針對傅任內弊案的猛攻，潛水艇式的打法奏效，贏得最後勝利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/