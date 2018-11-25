扎根宜蘭 林姿妙鎮長成縣長

2018-11-25

親和力收服人心 支持者涵蓋藍綠

記者江志雄／特稿

宜蘭縣長當選人林姿妙當過三屆縣議員、二屆羅東鎮長，靠著勤跑基層，與鄉親博感情，在地方上厚植實力，從政之路無往不利，讓對手徒呼奈何。

六十六歲的林姿妙，羅東高商畢業、蘭陽技術學院附設專科進修副學士，曾任省議員的丈夫林明正廿多年前病逝，她三十八歲守寡，母兼父職，獨力撫養四名子女成人，一九九八年參選議員後踏入政壇。

羅東鎮一九九四年起長達十六年綠色執政，林姿妙二○○九年由議員成功轉戰鎮長，幫國民黨「收復失土」；二○一四年競選連任時，當時大環境不利於國民黨，仍以五十七％得票率，擊敗民進黨對手，此役奠定她在宜蘭縣國民黨的共主地位。

今年一月底，林姿妙獲國民黨徵召參選宜蘭縣長，民進黨展開凌厲攻勢，批她看不懂公文、家族政商關係複雜、開辦學生免費營養午餐花光鎮庫；選前更是窮追猛打，但林姿妙並未被擊垮，一般認為，她以親和力收服人心，支持者涵蓋藍綠選民，巧妙化解各種殺傷力。

林姿妙總是笑臉迎人，宛如親切鄰居阿姨，四名子女扮演她的分身，出席活動幫母親拉票；選前最後一場造勢晚會，五人手牽手同台亮相，大打溫情牌催票，林姿妙露出為母則強堅毅表情，當感人一幕透過鏡頭傳送出去時，這位「勇敢的母親」似乎已立於不敗之地。

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