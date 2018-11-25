深耕基層 苗縣徐耀昌連任

2018-11-25

記者張勳騰／特稿

國民黨苗栗縣長當選人徐耀昌，將這次連任之路視為從政「最後一役」，但這一仗選得辛苦，徐耀昌四年來勤走基層，最終順利連任，守住苗栗「藍天」。

六十三歲的徐耀昌，棄商從政近三十年，他曾擔任過兩屆頭份鎮長、四屆立委，除擔任國民黨立院黨團書記長，也一度以親民黨籍在國會問政，從政經驗豐富。四年前，他在國民黨聲勢重挫之際，在藍大於綠的苗栗縣選民結構下高票當選。

徐耀昌從立委任內就積極經營地方，與鄉親博感情，尤其勤跑婚喪喜慶，對喪家更展現哀悼之情，至少前往致意一、兩次，厚植基層實力。

徐耀昌有著現任優勢，也有著執政的包袱，連任之路，選得辛苦。苗栗縣因財政困窘為中央控管，徐耀昌上任後全力開源節流，並要求各局處覈實編列經費，逐漸度過財政危機，預估可減少債務三十八億元。

徐耀昌連任成功，成為左右苗栗政壇「總舵手」，不過，徐耀昌一九九八年涉及頭份鎮垃圾場棄土弊案圖利官司，這次也成為對手攻擊的話題。徐耀昌曾多次表示，是因法院遲遲無法找到具體事證，官司才延宕至今，強調他絕無貪腐違法，也期盼官司儘速水落石出，還他清白。

此案徐耀昌二○一三年被判九年，徐提上訴，目前二審審理中，依「地方制度法」規定，縣長涉貪污治罪條例圖利罪，經二審判處有期徒刑以上者，須停止職務。換句話說，這起官司的結果攸關徐耀昌的縣長寶座，也是他未來必須面對的挑戰。

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