選舉素人 竹縣楊文科出頭

2018-11-25

記者黃美珠／特稿

新竹縣長當選人楊文科，一個當了卅幾年公務人員的選舉素人，沒有年齡上的優勢，但他以客家硬頸精神，一出馬參選就劍指新竹縣的百里侯寶座，並且跌破許多人的眼鏡勝出。不了解他的人說「他有天命」，了解他的人則說，這是務實作風者一步一腳印的典範。

楊文科的人格特質外柔內剛，憨厚的笑容底下有顆堅毅的心，務實工作卻低調不強出頭，對人總是和顏悅色，說話不疾不徐，所以贏得新竹縣長邱鏡淳充分信任，拔擢他擔任副縣長，展露治理縣政的能力，累積地氣和人脈。

而做為選舉素人，楊文科沒有自己的兵將，在地方派系林立的國民黨內來說，顯得相對無害，是各個山頭的最大公約數，才能在提名紛擾下勝出。加上他選擇人生大轉彎之際，恰巧碰到民進黨執政備受挑戰的時刻。藍綠對決是全台這次大選的氛圍，而新竹縣向來就是藍營天下，加上先前提名的紛擾，國民黨在新竹縣沒有輸的本錢，所以黨中央格外重視，傾全力動員輔選，也可說是時機的配合。

楊文科是十足的政界「新生」，他的當選，是藍綠對決的必然，但對想要改變的鄉親來說，無疑也是懷抱著對一個政治素人的期待，後續值得觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/