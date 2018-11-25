竹市林智堅 閃耀政治新星

2018-11-25

充分實現政見 贏得民心

記者蔡彰盛／特稿

在整體大環境不利執政黨的氛圍下，新竹市長林智堅依然拿下逾十萬票，大勝對手。如同他打出的競選口號「明日新竹」，林智堅勢將成為民進黨最閃耀的一顆政治新星。

四年前，林智堅僅以一千多票差距，險勝尋求連任的國民黨前市長許明財；歷經四年的淬鍊，這位自認「是用生命在做市長」的全台灣最年輕縣市長，以他堅定的施政步調，一點一滴贏得更多民心。

舉凡路平專案、公園綠美化、交通整治等，林智堅的施政細膩而多層次，每每都能準確擊中人心。他規劃未來的願景如大車站計畫、竹科Ｘ計畫，在在讓市民肯定他有充分實現政見的能力。更重要的是，他為新竹市民找回失去已久的城市光榮感，選民在他身上看到未來的希望。

找回市民城市光榮感

林智堅上任後，揚棄以往政治人物跑紅白帖的習俗，專注於市政建設，他極為愛惜羽毛，有為有守，這讓守舊勢力對他相當不滿，集結企圖將他拉下馬；然而林智堅的信念是堅持做好市政，不口出惡言。開票結果也證明，壓倒性多數的市民感受到四年來的改變，選擇站在他這邊。

林智堅這一戰可說徹底摧毀新竹市傳統藍大於綠的政治版圖，為民進黨在新竹市的執政寫下新頁，新竹市民以選票給予高度評價，希望他能延續「幸福城市」的有感施政，再創竹塹城榮景。

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