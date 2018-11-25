嘉市黃敏惠 拚經濟創新頁

2018-11-25

記者丁偉杰／特稿

下屆嘉義市長由國民黨回鍋參選的黃敏惠勝出，尋求連任的民進黨現任市長涂醒哲敗選。黃在同屬藍營的無黨籍候選人蕭淑麗脫黨參選下，奮力突破重圍，讓國民黨搶回嘉義民主聖地，黃也再創個人政治生涯新頁。

現年五十九歲的黃敏惠，早年當過台北市中山女高國文老師十餘年，後來轉入政壇，傳承已故父親、省議員黃永欽的政治香火，擔任過國大代表、三屆立法委員及兩屆嘉義市長，從政二十多年。

黃於二○○八年擔任國民黨副主席期間，因時任黨主席朱立倫與第一副主席郝龍斌辭職而代理黨主席，成為國民黨史百餘年來首位女性主席。

黃敏惠親和力強、記憶力佳，選戰經驗豐富，這次代表國民黨回鍋參選，從溫暖太陽化身「勇媽」，身段更加柔軟，拜票時與市民熱情互動，選戰策略利用網路直播節目與年輕網友博感情，讓市民對她的好感度有增無減。

黃這次競選主軸「敢夢、不止步 、再車拚」，盼喚醒市民對她施政的回憶，主攻涂醒哲「民調吊車尾、選舉割稻尾」，提出「經濟五加一」等政見，切合市民關心拚經濟的心，可說是贏得選戰的重要關鍵。

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