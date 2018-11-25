嘉縣翁章梁 衝刺產業轉型

2018-11-25

記者林宜樟／特稿

下屆嘉義縣長選舉由民進黨提名的翁章梁勝選，他曾是野百合學運總指揮，經立委陳明文在縣長任內提攜擔任縣府社會處長等職務，在現任縣長張花冠上任後擔任社會局長，以非典型傳統地方派系人士當選縣長。

翁章梁一九六五年生，今年五十三歲，南華大學非營利管理研究所碩士，曾任行政院農業委員會副主委。這次縣長選舉，他獲陳明文支持，與張花冠支持的縣議長張明達，在黨內初選中產生競爭裂痕，勝出後成功整合大多數綠營支持者。大選中與國民黨提名的吳育仁、退出民進黨參選的前副縣長吳芳銘及無黨籍的林國龍競逐，對於對手攻擊多採冷處理，加強宣傳政見，加上本身形象清廉，穩紮穩打，最後勝選。不過，他的得票率從上屆張花冠的六成三下滑到五成左右，未來的挑戰不小。

翁章梁對嘉義縣提出產業轉型的構想，包括成立新農業發展委員會，針對農漁民生產技術、資金、行銷及通路提供協助；籌設具研究、生物科技及冷鏈系統的農漁產業園區，整合醫療、智慧照護、器材、培訓的長照產業園區；透過異業合作，針對不同消費族群推出特色遊程；整合衛生、社福及教育，協助社區擴展能量。若能落實主張，就可望挽回民心。

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