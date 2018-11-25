張麗善打農業議題 雲林變藍天

2018-11-25

菜價長期低迷 撼動民進黨「死忠」支持者

記者廖淑玲／特稿

衣服上經常別著一朵日頭花、由護理人員轉戰政治領域的張麗善，與民進黨雲林縣長候選人李進勇二次對決，以一波又一波農業議題，讓民進黨執政十三年的農業大縣雲林再一次綠地變藍天。

前雲林縣長張榮味胞妹張麗善，曾任立委與國民黨立法院黨團副書記長，二○○四年以無黨籍參選立委就拿下全雲林縣第一高票，後交棒其姪女張嘉郡。

張麗善曾於二○○九年第一度參與雲林縣長選舉，受家庭因素在選前六十八天閃退，二○一四年捲土重來，因國民黨中央執政不力，敗給民進黨提名的前代理縣長李進勇。

李進勇挾帶民進黨中央執政及前雲林縣長蘇治芬打下的政治版圖，進一步收編地方泛藍勢力，雲林一片綠油油。

二○一五年，張麗善獲國民黨提名不分區立委，重返立院，二○一八年再獲提名參選雲林縣長，主打農產價格議題。而今年產地菜價長期低迷，讓長期對民進黨相當「死忠」的農民產生動搖，最終贏得選戰。

張榮味入獄 激發支持者力挺

這次選舉，張麗善的哥哥張榮味再次入獄，也激起支持者化悲憤為力量，加上一連串農業議題打動雲林農民的心，讓一路苦追的選情在最後成功逆轉勝。

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