「做讓人民有感的」 潘孟安連任屏東縣長

2018-11-25

記者侯承旭／特稿

來自台灣最南端恆春半島魚販之子的潘孟安，一如預期再度贏得屏東縣長。

潘孟安歷任車城鄉代、屏東縣議員、立委，四年前更以超過三十萬票的歷史紀錄當選屏東縣長，戰功顯赫。

因為出身基層，潘孟安擔任縣長對於民怨最有感，不管是縣長信箱、媒體、民眾陳情，火速要求首長優先解決。他總是提醒公務員，「不要只做自己想的，要做讓人民有感的」。

屏東位處台灣西部邊陲，連最基本的醫療、交通都不足，潘孟安對於醫療和交通格外重視，明年榮總體系將進駐；爭取高鐵延伸屏東更引起全國關注，逼得交通部先著手改善台鐵與高鐵接駁，前瞻基礎建設也有多個軌道項目落在屏東。

四年上山下海 公務車跑40萬公里

潘孟安了解屏東的農民與老人比例偏高，率全國之先推動農民職災保險，長照與關懷據點的密度在全國也領先前茅，展現施政的細膩。

潘孟安四年來公務車跑了四十萬公里，上山下海體力驚人，屏東的地圖完全嵌入腦中。

與縣議會的互動，潘孟安也處理得面面俱到，四年來看不到火花，各黨派議員都肯定他的認真。

衝勁十足的潘孟安，鞭策縣府團隊跟著他往前衝，縣民普遍感受屏東正在進步中，也願意再給他四年。即使這次大選民進黨遭遇空前挑戰，潘孟安仍輕騎過關。

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