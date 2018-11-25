未來四年 黃哲偉：擔子更重了

2018-11-25

記者邱灝唐／特稿

台南市長選舉，民進黨市長候選人黃偉哲最終勝出，然競選過程並不輕鬆，從黨內初選到市長大選，都飽受對手攻擊，而「大創案」更是不斷被提出的爭議案件。

大創案 承諾會說清楚

五十五歲的黃偉哲曾任農委會專委，先後擔任國大代表、台南縣議員及立法院第六、七、八、九屆立委，二○一六年的立委選舉更以十四萬六千餘票大勝對手國民黨候選人黃耀盛，得票率七十六．四七％也是全台最高。

不過，就算擁有輝煌的戰史，黃偉哲在這一次的選戰中戰得相當艱辛，從初選就遭受黨內同志猛烈砲火，一度被外界評為「刀刀斷骨」，大選中也面臨包含國民黨候選人高思博、前長官蘇煥智以及時代力量立委黃國昌強烈質疑「大創案」，衝擊之大讓黃在勝選後仍承諾會說清楚。

要支持者不要燃炮慶祝

此外，民進黨執政遭到詬病、「西瓜說」的嘲諷，大環境的嚴峻，在在都讓黃偉哲於勝選後無法露出欣喜表情，反而交代團隊和支持者不要燃放鞭炮慶祝，僅說要用謙卑的態度面對艱困的大環境，「未來肩上的擔子可能更重」，尤其施政後也將承擔賴清德在台南所留下的一切功與過。因此，黃在勝選演說中也多次強調「努力」、「謙卑」，將以此態度面對未來四年的施政考驗。

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