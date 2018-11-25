六都剩二都／南市慘勝 黃哲偉：會自我檢討

2018-11-25

〔記者唐在馨、邱灝唐／台南報導〕民進黨於今年九合一選舉大敗，失去多個縣市執政權、六都剩兩都，而總統府秘書長陳菊和行政院長賴清德都提出請辭負責。對此，贏得台南市長選舉的黃偉哲建議，未來要以「穩定」及「改革」為重，也希望大家給民進黨時間調整。

民進黨政務及黨務主管都傳出請辭，面對不如預期的結果，黃偉哲選後談話主題「檢討自己」。黃偉哲表示，儘管從台南市長選舉中勝出，但看到得票數還是該檢討自己，為何票數沒有更好、競選和市政團隊哪裡要更加精進，贏得不如預期，不能全怪「韓流」或中央執政不力；不過，不會檢討其他無法延續執政或翻轉的縣市，這些黨內的檢討要交給專家，未來也會依循體制和其他縣市如高雄市互動。

不過，面對未來的市政規劃，黃偉哲回應，未來仍會以市民最痛、最有感的議題為優先，例如交通停車問題會優先處理，而各界關心的房屋稅也會依據現有體制進行修正。

黃偉哲強調，除了承接台南歷任縣市首長留下的政績繼續努力，對手在選戰中的針砭和政見也都會成為施政重要的依據；同時，黃也感謝台南市民用選票肯定他持續要走的路，更加惕勵自己，謙卑面對艱困的大環境。

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