六都剩二都／胖周瑜大贏14萬票 「責任的開始」

2018-11-25

記者謝武雄、陳昀／特稿

桃園市長選舉結果出爐，民進黨鄭文燦大贏國民黨陳學聖約十四萬票，在十三個行政區都大獲全勝，顯示中央執政不力的效應未在桃園發酵，這應歸功於他「一天當三天用」，勤跑基層，加上各式各樣福利政策、重大建設同步往前，不僅贏得市民認同，更徹底翻轉桃園藍大於綠的格局，奠定民進黨在桃園執政的基礎。

一天當三天用 十三行政區全贏

鄭文燦二○○九年時與國民黨吳志揚競選桃園縣長，以六．五三％得票差距落敗；二○一四年桃園首次直轄市長選舉，鄭文燦與吳志揚二度對壘，吳志揚雖挾現任優勢，選前民調曾大贏廿％，最後鄭文燦卻以不到三萬票的差距擊敗吳志揚，跌破各方眼鏡。

上回險勝 這回用政績徹底翻轉

鄭文燦首屆桃園市長選舉在中壢、平鎮、楊梅、龍潭、復興都略微落後，但這次十三區都大獲全勝，歸功於他「一天當三天用」，幾乎每天都跑十幾個行程，就連人口少的復興區他也跑得勤、積極建設，四年來仍每天像是「拚選舉」，把市長當里長做，加上身段柔軟、朋友滿天下，也是在中央執政包袱、韓流狂襲中，仍能力保民進黨在桃園執政地位的主因。

鄭文燦的記性奇佳，能喊出全市四九五位里長名字，平常也與里長們都保持私LINE，讓鄭文燦對地方大小事瞭若指掌，讓國民黨籍議員都不得不承認，鄭文燦一年出現在各地的頻率，比歷任首長一任四年加起來的次數還多，難怪很多原本屬於國民黨的樁腳陸續被拔樁、收編。

鄭文燦上任桃園市長後，福利支出大幅增加，審計室去年決算報告，桃園市政府非法定福利支出達到每人三千元，超過台北市的二七四○元，這些福利包括生育津貼、育兒津貼、補助老人健保費等，讓桃園超越台北，成為全國福利最好的縣市，桃園人口也大幅成長，四年多了十六萬人，全國第一，也成了鄭文燦傲人的政績。

鄭文燦順利連任，桃園許多重大建設如綠線捷運、鐵路地下化及社會住宅等仍要持續推動，誠如蔡英文總統在鄭文燦競選總部成立時所說「大厝起一半、師傅不能換」，對鄭文燦而言，連任成功也是責任的開始。

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