六都剩二都／鄭文燦：水可載舟也可覆舟

2018-11-25

凝重地感謝「市民頭家」

〔記者陳昀／桃園報導〕爭取連任的民進黨籍桃園市長鄭文燦，昨晚開票後一路穩定領先，在十三個行政區大獲全勝，雖然國民黨對手陳學聖昨晚八點就宣布落選，但因為民進黨選情低迷，鄭文燦仍待兼任黨主席的蔡英文總統發表演說後，直到晚間九點三十分才出面發表勝選感言，凝重地感謝「市民頭家」的支持，也承諾會整合各黨派候選人的意見，讓市政發展的願景藍圖更周延。

勉同志失敗更要永不放棄

鄭文燦強調，民主政治的道理就是「水可載舟、也可覆舟」，未來一定會兢兢業業、如臨深淵，做好選民交付的每一項工作。

鄭文燦表示，這次有許多同黨同志沒有勝出，民主給了大家機會，敗選就必須反省，但這都是沉澱再出發的動力，盼大家從失敗中得到教訓，失敗時更要永不放棄，希望所有夥伴互相勉勵，讓台灣的民主可以走得更好、更穩。他說，昨晚曾與基隆市長林右昌、新竹市長林智堅通電話，三人都深知自己雖受到市民肯定，但仍有不足，必須更虛心、更謙虛、更傾聽民意。

沒有勝利喜悅 會更謙卑

鄭文燦也說，開票後他也致電對手陳學聖，告訴他「選舉已結束，桃園隊還是桃園隊，希望兩人未來能在不同崗位合作、讓桃園更好」。他說，知道自己還有很多施政缺點，會追求更好的方案，現在並沒有勝利的喜悅，他會更謙卑、更承擔，也會更認真、更打拚，把所有精神拿來「拚經濟、拚建設」，過去的四年如此、未來四年也是一樣。

鄭文燦表示，從這次的得票可以看出，認真打拚的人還是會受肯定的，他在十三個行政區都領先，尤其首度在原鄉的復興區拿到過半選票，代表所有市民將對他四年執政的肯定，反映在選票上。致詞結束後，鄭文燦與立委鄭寶清、蔣絜安等人互相勉勵，並隨即從後台上車離去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/