林右昌連任基市長 史上最高票

2018-11-25

二次對戰謝立功 十萬二千多票勝出

記者盧賢秀、林欣漢／特稿

基隆市長選舉，林右昌與謝立功二次對戰，林右昌以十萬二千多票連任成功，得票率五十四．一四％，較四年前得票率五十三．一五％略有提升，也是基隆市長有史以來得票數最高的。

林︰讓基市成為台灣頭

林右昌當選連任後表示，他非常非常珍惜這樣的機會，未來四年也會加倍努力，要帶領基隆再向上提升，讓基隆市成為台灣頭、一流的城市。未來民進黨在推動政策上要更為細膩，市府團隊也會深切檢討，什麼地方可以做得更周延。

林右昌在民進黨士氣最低迷的時候，回到基隆參加二○○九年市長選舉，沒有選舉經驗、也沒有政治資源，雖未當選，但獲得四十二％的得票率；二○一二年再戰立委，雖然輸給國民黨的謝國樑，卻獲得八萬四千多票，一再累積實力；四年前終以十萬一千多票當選市長，打破了國民黨長期在基隆執政的鐵板。

林右昌執政後，穩健財政、提升行政效率，戮力實踐政見，有感施政讓他的滿意度逐年提升，包括進行基隆火車站南站廣場完工、忠一路貫通中山一二路等，並完成山坡地解編釋出一百八十一公頃土地；劃設基隆濱海風景特定區，未來可開設民宿；今年活化東岸商場並啟用，為基隆帶來新氣象。

林右昌說，他的第二屆任期施政重點將著重於「基隆市港再生標竿計畫」，加快翻轉基隆的重大建設，包括城際轉運站的興建、改造國門廣場、輕軌捷運等，未來四年全力以赴，帶來港市繁榮。

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