新北市長選戰》老驥伏櫪 蘇雖敗猶榮

2018-11-25

記者何玉華／特稿

七十一歲的蘇貞昌老驥伏櫪，為民進黨扛下重中之重的新北市，選戰過程中的表現充滿創意、處處驚奇，認真的 ，這一役雖然落敗，但雖敗猶榮；「蹲下是為了更強而有力的躍起、後退是為了前進」，誠如蘇貞昌昨晚所言「我會繼續衝！」在民進黨這次挫敗的教訓中，黨中央勢必改組，蘇貞昌有可能成為黨主席的人選，帶領民進黨再創新頁。

蘇貞昌從擔任美麗島事件的辯護律師後走上政治舞台，行政歷練豐富，也擔任過兩任民進黨主席，誠如蔡英文總統在選前之夜所言，蘇貞昌是她政治上的老師，兩人也「一抱泯恩仇」，談到台灣民主化及民進黨的發展歷程，蘇貞昌有一定的地位。

再戰新北，原本不在他的人生劇本，因為子弟兵、立委吳秉叡的支持度不高，在黨中央強力徵召下才毅然參選，雖背負著違背對神明承諾的攻擊，但在支持者心中，卻是為民進黨扛責任，在選戰中扮演領頭羊的角色。

蘇貞昌的創意、活力，不受年齡所限制，選戰過程中從環形舞台、親子體驗博物館、垃圾袋降價、假牙補助等政策，以及從清晨拚到深夜的驚人體力跟毅力，令人印象深刻與佩服。

蘇貞昌本身就是一個「會做事、效率衝衝衝」的品牌，他在這場選戰中已竭盡全力，結果仍難敵大環境求新求變、用選票教訓民進黨的政治氛圍，落敗是非戰之罪，選戰落幕不必然淡出政治舞台，一生為台灣奉獻的他，有機會帶領民進黨再寫歷史。

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