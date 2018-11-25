新北市長選戰》深入基層 侯打動人心

2018-11-25

記者賴筱桐／特稿

當選新北市長的侯友宜，自詡為「非典型政治人物」，首次參選雖然少了政治上的歷練，卻多了一分敦厚與誠懇，競選主軸緊扣「厚友誼、黏牢牢」的訴求，並以南部囝仔特有的「氣口」，加上菜市場成長的背景，一步一腳印深入基層「搏暖」，他以務實的行動證明，基層出身的公務員也能成為領導四百萬人口城市的首長。

侯友宜在三十一年的警察生涯打擊犯罪，七年多的副市長任內也發揮執行力與魄力，強力掃蕩八大行業、拆除違建等，樹立正義的形象；他在八仙塵爆、復興航空等災難現場，站上前線坐鎮指揮，外表剛強、內心柔軟，展現鐵漢柔情一面；當摯愛的妻女陷入文大宿舍案及新莊購地案爭議，他嚴正駁斥外界抹黑，數度激動哽咽，「愛家護妻女」也讓人印象深刻。

雖然扛著國民黨的招牌，但侯友宜跳脫傳統藍營政治人物的既定印象，對於「藍皮綠骨」、「不藍不綠」等質疑，他始終強調不分黨派、顏色，只認是非對錯，堅持用正向力量選舉，面對攻擊一概「四兩撥千斤」、不隨之起舞，削弱對手的攻擊力道。

自認口才「憨慢」的侯友宜，演說時常用道地台語，在政見辯論會上言辭懇切，他掃街拜票時則善用肢體語言，以「你是我兄弟」和基層博感情，「厚友誼」的情感訴求終於贏得多數民心。

治理全國最多人口的新北市，當選才是挑戰的開始，如何弭平選戰中的藍綠對立，如何落實政見，讓市民安居樂業，侯友宜必須更努力，才能不負多數民意的期許。

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