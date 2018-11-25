再戰新北吞敗 蘇貞昌︰我會繼續衝

2018-11-25

〔記者李雅雯、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌在昨晚八點宣布敗選，他很有風度地恭喜對手侯友宜；蘇貞昌表示，民進黨遭遇重大挫敗，一定要深刻檢討反省，雖然選舉結果不如預期，但大家不要對台灣的價值有所懷疑，這場選戰是他人生中很溫暖的一段旅程，「我會繼續努力，會繼續衝！」

盼支持者勿因此懷疑台灣價值

蘇貞昌在全程談話中都面帶笑容，但台下有不少支持者掩面而泣、難過不已。他表示，尊重新北市民的決定，選舉是一時的，重要的是市民在未來要獲得更好的照顧，很感謝七個多月來新北市民給他很大的溫暖，「沒有忘記我」，雖然結果不如預期，「但這是我人生中很溫暖的一段旅程」。

他強調，民進黨遇上重大挫敗，一定要深刻檢討、反省，反省是民進黨的重要資產，過去也曾有重大挫敗，因為懂得反省才能重新站起來，一定要好好檢討失敗、好好地改正，重拾人民信心後就能重新站起來。

民進黨新北主委余天︰將辭職

蘇貞昌並邀請競選團隊人員上台，他感性地說，競選團隊的年輕夥伴都很有能力，非常高興看到這股年輕的力量，本來想給他們更大的舞台發揮，在市政上一展長才，沒想到選舉結果挫敗，「我深深地歹勢，要說聲對不起。」語畢，多位幕僚難過地紅了眼眶，為蘇貞昌深感不捨。

蘇貞昌也向民眾喊話，不要因為選舉結果而對自己懷疑、對台灣民主懷疑、對台灣的價值懷疑，大家一定要堅持下去，「我們會因為這個堅持、努力讓台灣更美麗，讓我們加油、讓我們繼續衝！」

民進黨新北市黨部主委余天也在會場表示，將辭去主委職務，民進黨要記取教訓、要檢討為什麼輸得這麼慘？是不是不符合民意？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/