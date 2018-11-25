侯友宜大勝︰感謝新北市民

2018-11-25

守住藍軍基本盤 還拿下中間選票

〔記者何玉華、葉冠妤、陳心瑜／新北報導〕新北市長選舉結果揭曉，國民黨侯友宜獲得逾一一六萬票擊敗蘇貞昌，侯友宜表示，昨晚曾透過辦公室聯絡老長官蘇貞昌，想表達這段時間的感謝，可惜未連繫上，但他有傳訊息給蘇，表示感謝之意，未來也會將蘇貞昌的重要政策列為參考，選後展現團結，建設更好、更偉大的新北市。

侯友宜昨晚約九點十分抵達競選總部，侯的太太任美鈴也首次現身，眾人在台上鞠躬致謝，侯友宜眼眶泛紅地感謝太太及家人，也感謝新北市長朱立倫與市府團隊；侯友宜說，這是正向的力量贏得勝利，感謝偉大的新北市民，他會一輩子感念在心，一枝草一點露 、一張票一世情，他永遠記得。

深澳電廠議題 影響選情

新北市昨天的投票率約六成四，比四年前市長選舉的投票率六十一．六五％略高，朱立倫當時獲得九十五萬九三○二票，游錫堃獲得九十三萬四七七四票，雙方差距僅兩萬四五二八票；但這次選舉，蘇貞昌得票數比游錫堃少，侯友宜得票卻比朱立倫多，大幅拉開領先差距，除了守住藍軍基本盤，還拿下中間選票，民進黨幾乎全面失守。

侯友宜不但在藍軍大本營中和、永和、新店等地區領先蘇貞昌，就算在綠軍優勢的三重區、新莊區，侯友宜與蘇貞昌幾乎打成平手，甚至還贏過蘇，具指標性的深澳電廠所在地瑞芳區，侯友宜亦大幅領先蘇貞昌，顯見空污議題的確影響選情。

侯友宜也感謝平均廿七歲、毫無選舉經驗的競選團隊，他強調是「小蝦米對抗大鯨魚，我們贏了！」表示會用卅八年的打拚精神，做一名站在第一線的新北市長，跟新北市民逗陣走，一起拚好日子。

侯友宜眼眶泛紅地感謝身旁的任美鈴，也數度牽起太太的手，他說這場選戰遭逢許多困難，感謝未曾在公眾場合現身的太太，太太告訴他，要用台灣人忠厚、理解、惜福、包容的心來選舉，堅信可以改變台灣負面選舉文化，「不要再悲情、不要仇恨，要迎向陽光。」他的勝選也證明了正向力量可以贏得一切，會用正派力量向前行。

侯友宜說，雖然贏得勝選，但未來仍要戰戰兢兢、如履薄冰，因為民意如流水， 若稍有鬆懈就對不起新北市民的託付，他一定加倍努力，把生命最後奉獻國家的精神、拚新北的好日子、拚中華民國、台灣的未來。

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