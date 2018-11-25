2018-11-25

〔記者黃欣柏／台北報導〕截至今日凌晨零時，十項公投票開出約九成，其中第七案反空污公投、第八案反深澳電廠公投、第九案反核食公投、第十案婚姻限定一男一女公投、第十一案適齡性平教育公投、第十二案同婚專法公投及第十六案以核養綠公投等七案，同意票均超出公投過關門檻四九三萬九二六七票，且大幅高於不同意票，確定過關。

根據中選會開票結果，第七案截至今日凌晨零時共獲同意票約七二一萬張、不同意票約一九一萬張；第八案共獲同意票約六八八萬張、不同意票約二一三萬張；第九案獲同意票約七○五萬張、不同意票約二○二萬張；第十案獲同意票約六九七萬張、不同意票約二六一萬張。

第十一案截至今日零時，獲同意票約六四三萬張、不同意票約三○五萬張；第十二案獲同意票約五七七萬張、不同意票約三六七萬張；第十六案獲同意票約五三六萬張、不同意票約三六六萬張。

東奧正名 同婚提案皆未過關

至於第十三案東京奧運正名公投，同意票約四三七萬張，不同意票約五二四萬張；第十四案婚姻平權公投，同意票約三○七萬張、不同意票約六三五萬張；第十五案性平教育公投，同意票約三一九萬張、不同意票約六二一萬張，三案同意票均未達公投過關門檻。

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