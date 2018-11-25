主席選總統？ 吳：還沒動這腦筋

2018-11-25

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕九合一選舉結果昨晚揭曉，國民黨大勝，黨主席吳敦義召開記者會時，深深鞠躬向全民表達感謝，現場有許多藍營支持者高喊「吳主席選總統」，但吳不願表態，只說「哪有今天這樣隨便講的」，未來還要經過一段時間，根據公平機制決定人選；對於媒體追問未來是否參加黨內初選，他說，「我現在還沒動這腦筋，要適當時間才會出現機制。」

適當時間才會出現機制

由於遲未等到台北市開票結果，吳敦義昨晚先出來宣布國民黨贏得十五個直轄市、縣市，現場群眾多次高喊「吳主席選總統」。

吳敦義最初僅以微微張開雙手的方式示意，不做任何回應，但隨後在受訪時說，「哪有今天這樣隨便講的」，他還說，國民黨不是隨便哪一位要選總統，就直接在這裡講，要像這次九合一選舉透過公平的提名，才能全面贏得選民信任，未來還要經過一段時間後，根據公平機制，選出一位具有品德操守，對國家與黨的忠貞，以及過去有政績、有經驗的人選。

國民黨勝選，也讓選前被批為「豬隊友」的吳敦義領導地位更為鞏固，黨內則認為，高雄市長當選人韓國瑜必須履行對高雄人的承諾，會被綁在高雄，不會挑戰黨主席。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，吳敦義領導全黨打贏這場選戰，功勞無庸置疑，他相信吳以後會更謙虛傾聽各界意見，扮演更重要的角色。

立委李彥秀則提醒，國民黨勝選是民眾的支持，用民意讓民進黨知道他們很多政策、方向與民心距離太遠，但這不代表國民黨是受到民眾百分百的肯定，這也是國民黨必須深思的。

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