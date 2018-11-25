狂拿15席 吳總教頭首戰告捷

2018-11-25

戰略布局成功 韓流勝利打點 揮出最佳成績

記者施曉光／特稿

選前造勢以棒球隊形象出征，由黨魁吳敦義扮演「總教頭」並宣稱要擊出二十二支全壘打的國民黨，從昨天開票結果十五勝七負來看，「吳總教頭」的首戰即告大捷，不但上演噴出行情，還追平該黨二○○九、二○一○年縣市長、直轄市長選舉創下十五席（當年桃園縣尚未升格）的最佳成績，為二○二○搶奪中央執政奠定厚基。

這次選舉與吳敦義最有關係的兩個選區，一個是糾紛不斷，甚至引來黨內各方挑戰提名正當性的新竹縣，另一個就是「母豬說」造成軒然大波的高雄市，最終的選舉結果，讓他免於成為韓粉追究敗選責任的頭號正犯。

檢視戰果，國民黨守住「起家厝」新北市，其他五個既有執政縣市也全部保住，奪下九塊新地盤；其中，吳敦義最覬覦、想從綠營手中奪回，列為勝負關鍵的台中市、彰化縣雙雙到手，依照選前他曾公開宣示台中、彰化「贏一個就是贏，如果兩個都贏就是大贏」，這個結果不僅是大贏，而是「狂勝」。

蔡政府上台以來，由於面臨空污、大停電等施政難題，年金改革又引發軍公教反彈，執政大環境原本就很艱困；加上近幾個月陸續發生「東廠」事件等政治風暴，綠營支持者籠罩一片低氣壓，國民黨在各地透過「票投○○○，就是支持蔡英文」的海報、布條，操作「沉默螺旋」，某種程度上發揮壓抑綠營聲量，並讓綠營支持者無力投票的效果。

此外，國民黨自二○一四、二○一六慘敗以來，原本就處於反彈可期的低基期，蔡政府推動年改，又在藍軍歸隊上推了一把，選戰期間又意外掀起「韓流」，高雄市長當選人韓國瑜堪稱藍營的「勝利打點」。

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