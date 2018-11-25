國民黨勝選 大咖搶2020門票

2018-11-25

吳打贏選戰、韓快速竄起、馬朱再起…角力才開始

記者施曉光／特稿

連吞二○一四、二○一六兩次大選敗仗後的國民黨，歷經這次選戰回春，從此地方群雄四起，黨內勢必會有世代交替的聲音，但畢竟藍營論資排輩的大老文化基因不會一夕突變，黨內更無有勇氣站出來射下太陽的后羿，未來的二○二○入場券爭奪戰，恐仍流於太陽角力，這也意謂黨魁吳敦義即便帶領全黨打贏勝仗，在黨內的一把手地位仍難穩坐泰山。

由於選舉期間失言，加上「韓流」方熾，黨內一股隱約反吳的力量，約莫從投票前一週就已經開始醞釀選後「敗選要究責，勝選不論功」的氛圍，想要藉此迫使吳敦義自動放棄二○二○之路。

不過，握有黨權的吳派人馬最近已對外施打「預防針」，強調吳敦義操持黨務開銷三億元，撐住最大在野黨地位，這次選戰藍營才能打得有聲有色，「韓流」就是奠基於黨部功勞。至於世代交替問題，吳派撂嗆有意挑戰總統大位者，未來都得透過公開初選，展現主權意味濃厚，宣示打死不退的心跡。

不過，吳敦義雖立下開疆闢土之功，卻因選戰期間接連失言，犯下眾怒，再加上「韓流」快速竄起，讓他的二○二○之路難成坦途。

至於今年初黨內聲望一度如日中天，基層還力拱再戰二○二○的馬英九，未來動向也仍見觀瞻。黨內研判，馬雖陷入「三中案」泥淖，但仍猶會困獸之鬥，很可能重演當年特別費案被起訴，高舉捍衛清白大旗參選總統；且馬在七月大動作成立基金會，外界解讀是為再戰二○二○布局，面對外界揣測，馬以一概不予置評的曖昧方式回應，尤其這次選舉全台跑透透幫忙站台、掃街，累積豐厚的「人情債」，都是未來黨內鬥爭的籌碼。

反觀在這場選戰中沒有太多聲量的朱立倫，保住新北市地盤，也算守土有功，在「韓流」竄起後所產生的黨內世代交替聲浪下，具有馬、吳所無「年齡優勢」的他，可能再度成為黨內力拱光武中興的憑倚對象。

眼見馬英九的動作愈來愈大，朱立倫急忙在七月對外宣布不排除參選二○二○，預告十二月以後掀牌，搶在一再重申「沒有二○一八，就沒有二○二○」的吳敦義前先講先贏。

除了馬、吳、朱，藍營圈的二○二○代表賽，恐怕不會缺少韓國瑜這個名字。此人過去在藍營甭稱加入「大聯盟」，是連「小聯盟」也擠不進去的「流浪球員」，參選之初私下都說自己不會贏，選戰末期卻像撿到一張中了頭獎的彩票，意外掀起「韓流」，搖身一變成為藍軍支持者希望寄託的Ａ咖人物。因此，雖然可能性不高，但目前難排除在二○二○軋上一角的可能。

不過，藍營這顆快速竄起的新星，究竟是顆恆星，還只是如電光石火般的流星，曇花一現，有待選後沉澱一段時間再觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/