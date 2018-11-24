胞姊高婉倩相挺 高思博：南高連線發大財

2018-11-24

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博昨晚在北區花園夜巿舉辦選前之夜造勢晚會，在沒有天王級助選員下，高思博主打親情牌，由姊姊、新北市長朱立倫的太太高婉倩和弟弟高思復站台助選，述說他們兒時在台南的往事，場面溫馨。晚會安排高雄市長候選人韓國瑜與高思博視訊連線，要一起翻轉高雄、台南，為晚會掀起高潮。

高婉倩表示，他們都在台南出生，老家就在台南的東菜市，幼稚園就在民生綠園附近，後來搬到新營。這次高思博向家人表明參選的決心，要為台南付出，由於他十分堅決，家人也決定陪他一起拚。媽媽八十幾歲，行動不便，交代她告訴高思博，「不管選舉結果如何，媽媽都以他為榮」。

前立法院長王金平到場站台表示，這次選舉掀起的韓流，希望帶動翻轉高雄，也希望高思博能翻轉台南，南高兩市合作，一起振興台灣的經濟發展。

高思博表示，這次是最接近改變的一次選舉，隨著力拚經濟的「韓流」帶動下，台南就要翻轉，有機會將綠地變成藍天。他跟韓國瑜一起發下「南高連線、創意無限、發財無限」的宏願，他有信心大家可以開心迎接嶄新的台南。

高思博呼籲鄉親，改變大台南，一票不能少，大家要努力動員自己的支持者，請他們出來投票，「台南贏，台灣就能贏！」高思博總部估計昨晚約二萬人參加。

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