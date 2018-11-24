黃偉哲36小時直播 談願景不打泥巴戰

2018-11-24

〔記者邱灝唐／台南報導〕選舉最後階段，眾多候選人皆辦造勢晚會拉抬聲勢，進行最後衝刺。不過，民進黨台南市長候選人黃偉哲採取另類戰法，他昨天以直播加車隊遊行，最後再到願景館說出「參選心情告白」，結束選前之夜。

黃偉哲昨日先從永康啟動車隊遊行，並一路掃進府城，最後在北區和緯、西門路口走進他所設置的台南城市願景館，並在門口發表演說。黃表示，感謝一路走來共同拚選戰、打拚的好朋友，自從卅六小時不斷電直播開始，第一次覺得選舉過得這麼快，但不管快慢都已經到競選最後一刻，也走完最後一哩路，希望最優質的台南市民都能用選票做出最好的選擇，除了支持他之外，也期待黨所提名的議員和里長候選人都能「全壘打」。

黃偉哲也提起選戰中的風風雨雨，強調這段時間不斷受到抹黑，這些事情也將在選完後一一澄清。由於他認為這些謠言與選舉無關，不願在選舉過程打泥巴戰，之後會再將這些子虛烏有的指控一一說明清楚。

黃偉哲這次跳脫舉辦大型造勢晚會的傳統形式，改用卅六小時不斷電直播，從二十二日早上十點一路開播到昨晚十點，不僅貼近年輕人，也利用網路的特性將政見與理念放送至各個角落。

直播內容除了市長、議員、里長競選行程和影片之外，也穿插數段「公民時間」，讓不同領域的市民暢所欲言，提出對台南的觀察和建議，同時介紹台南豐富的農產，用正面、光明的方式打一場快樂選戰。

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