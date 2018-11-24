蔡壁如疑操作棄保／柯：沒空管 姚：柯團隊潰敗

2018-11-24

〔記者沈佩瑤、黃建豪、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲市政顧問蔡壁如遭爆在LINE群組上發表「姚文智根本選不上」訊息，遭質疑刻意引導棄保。柯文哲連日受訪皆撇清稱不知情，昨更回以「最近累到一回家就直接昏倒，沒時間去管這些事情。」蔡壁如則澄清，只是轉發LINE社團的貼文，第一時間沒想那麼多。

不過，民進黨台北市長候選人姚文智批評說，柯團隊一向充滿政治算計，前一晚與館長直播想要拿藍的票，隔一晚寫這些文章好像擔心民進黨，忽藍忽綠、又藍又綠，完全沒中心信念，支持者已經看破，更可看出柯的潰敗、緊張。

國民黨台北市長候選人丁守中也表示，柯文哲什麼時候關心民進黨選舉？他自己不是對要不要選總統不表態，現在要操作棄姚保柯，又支持蔡英文，千萬不要相信他，他是騙藍騙綠的政治騙子，民進黨最大的威脅就是柯文哲選總統，應該要把柯文哲打掉。

昨隨柯文哲掃街的蔡壁如面對媒體詢問時坦承，確實有轉發LINE社團文章，但只是轉發給好朋友，「當下只是想說，他們應該是要考慮他們的二○二○吧！有時候是反操作啊！」

柯對此則說，選戰打到最後，候選人忙著握手都已經沒有其他時間了，他連看都沒看過該訊息，一回家就是直接昏倒，沒時間去管這些事情，應該要去問競選總部的人。

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