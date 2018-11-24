馬吳郝齊站台 丁守中：柯只會作秀 台北停滯下滑

2018-11-24

〔記者簡惠茹、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨晚在凱達格蘭大道舉行「投票救台灣」造勢晚會，丁總部稱活動衝破三萬人。丁守中高呼「教訓民進黨、讓柯文哲下台」；前總統馬英九指，這次選舉是對蔡英文總統的信任投票；前台北市長郝龍斌批柯虐待台北，呼籲讓丁守中帶領大家重返執政。

馬英九、國民黨主席吳敦義和副主席郝龍斌昨站台，丁守中演講時表示，民進黨執政搞意識形態、搞台獨，不發展經濟而是拚政治鬥爭，台灣已經遍體鱗傷；柯文哲只會作秀，也讓台北受傷，選出一個無能無為，只會作秀的市長，讓台北停滯下滑，人民低薪窮忙，年輕人找不到工作，這次選舉關鍵重要，大家都要出來投票救台灣。

吳敦義表示，一一二四是滅「東廠」、讓藍天再現的好日子，民進黨連兩岸原本和平穩定發展都出問題。

郝龍斌則說，「風起了，天要變了，丁守中將帶領大家重返執政！」台北市議會議長吳碧珠批評柯四年看不到甚麼政策，只看到錯誤政策，建設落後。

丁守中夫人溫子苓含淚真情告白，她說，丁守中很有理想，非常堅定，「但那些都不是我最喜歡他的地方，我最欣賞他有一顆非常善良的心」；丁守中則在一旁笑稱，是佛心。

馬：對蔡英文的信任投票

馬英九壓軸演說指出，這次選舉不只是地方選舉，也是對蔡英文總統的信任投票，大家要讓她知道，民進黨當初當選時承諾的謙卑謙卑再謙卑，只是一句漂亮的空話，所作所為是蠻橫蠻橫再蠻橫。最後晚會在全場高聲合唱「台北的天空」中落幕。

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