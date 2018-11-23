盧再提花博免費 林批違約騙選票

2018-11-23

指AIPH秘書長早已發函說明依約要收費

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕競選連任的台中市長林佳龍昨接連到北區、北屯區及西南屯區掃街拜票，對於國民黨市長候選人盧秀燕趕在選前兩天，突然提出明年花博市民全面免費的政見；林佳龍表示，AIPH（國際園藝生產者協會）秘書長已公開發函說明台中花博要收費，不了解為何有人要持續違反契約騙選票？傷害台中的國際形象，他非常不以為然。

盧秀燕是北屯、北區在地立委，從省議員、立委到今年市長共八次選舉開跑日都從元保宮出發；林佳龍昨也從元保宮出發，代表對地方信仰中心的重視，求保生大帝讓選舉平順、連任。

林佳龍強調，空氣品質除了努力也有外在因素，境外污染隨東北季風吹進來，「從這看清楚施政者的努力，不要期盼外力讓空氣好與壞，能操之在己全力以赴！」秋冬受季風和境外污染移入，空氣差一點，但過去努力也能改善，減煤降載已看到成果，自己該做的做到滿分「我們呼吸一樣的空氣，一起努力改善！」

像韓的「愛情摩天輪」明顯芭樂票

對於盧秀燕提出明年花博市民全面免費的政見，林佳龍競總發言人林尚賢稍早先重砲抨擊，一個月前盧提出的花博無限次免費入園，被AIPH打臉後，盧自知有錯、改口說要「建議」AIPH免收費，如今在選前兩天又突然拋出「一月一日開始花博全面免費」的芭樂票，就如同韓國瑜的「愛情摩天輪」跟「開採太平島石油」政見一樣，明顯是選情告急的騙票謊言。

林佳龍昨下午拜票時表示，AIPH秘書長已公開發言及發函，說明台中花博要收費，不了解為何有人要持續違反契約騙選票？此舉會導致違約傷害台中的國際形象，尤其現在大家都在看花博，竟然有人鼓勵大家先不要看，寧可傷害花博也要騙票，讓他非常不以為然。

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