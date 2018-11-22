台馬建交20年 兩國外長登艦升旗

2018-11-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與馬紹爾群島共和國建交滿二十年，外交部長吳釗燮昨與馬紹爾外交暨貿易部部長席克一同登上我國巡護船「巡護七號」，於甲板上舉行聯合升旗典禮。席克也特別推文表達慶賀之意，並表示「期盼雙邊關係的下個二十年！」

為慶賀台馬建交二十年，吳釗燮十九日起率團抵達馬紹爾訪問，二十日晉見馬紹爾總統海妮、會晤內閣閣員，也在海妮總統見證下，與馬國外長席克共同簽署台馬「警政合作協定」及「戰略合作暨夥伴關係架構」，制度化擴大雙邊合作及交流面向。

吳釗燮此行也見證雙和醫院與馬久羅醫院「傷口照護中心」的揭牌儀式，與「朱瑞郎查凱爾紀念健康公園（網球場）」啟用儀式，均為台馬雙邊合作的成果。台馬前晚共同舉辦建交慶祝酒會，現場聚集近三百人，並播放總統蔡英文預錄的賀詞。

席克在晚會致詞表示，兩國建交以來關係持續深化，體現互利互惠的友好情誼。吳釗燮則強調，台馬同屬南島文化大家庭、關係密切，隨著各項新合作協定簽署，雙邊觀光、經貿及民間交流當可提升至另一境界。

吳釗燮昨與席克外長等馬紹爾政要和台灣僑胞，一起登上我國海巡署「巡護七號」，於艦上甲板舉行兩國聯合升旗典禮。

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