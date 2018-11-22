港學者籲台灣人 認清中共本質

2018-11-22

鄭宇碩等人 出席民主基金會台港交流座談

〔記者彭琬馨／台北報導〕前香港城市大學政治學講座教授鄭宇碩昨出席台灣民主基金會舉辦的台港交流座談會時，向台灣社會提出鄭重呼籲。他表示，中共是信仰馬克思主義的政黨，絕對不會放棄對權力的壟斷，身為香港人或台灣人，一定要好好認清中共政權本質；從香港經驗來看，與中共對抗時社會容易分化、走向兩極，「這是一定會出現的情況」，唯有從客觀數據針對事實討論，才有可能降低社會分化程度。

「中共絕不會放棄壟斷權力」

台灣民主基金會昨舉辦「捍衛民主：探討中國影響下的香港經驗並思考台灣反制之道」座談會，邀請前香港立法會議員梁國雄、雨傘運動學運領袖羅冠聰、成大政治系教授梁文韜、前香港城市大學政治學講座教授鄭宇碩與多位台灣學者交流，針對中國對台港兩地的管控與滲透進行討論。

因宣誓風波遭法院裁定取消立法會議員資格的梁國雄指出，政治是經濟的集中表現，香港是世界的經濟中心，對中國來說，要透過經濟力量控制香港。他認為，儘管事情不會簡單的重複，但在香港發生的事情，也會在台灣發生；他也提醒台灣社會，「要有經濟獨立性，才會有政治獨立性」。

羅冠聰則對美中經濟與安全審查委員會報告提出分析。他表示，這份報告指出，香港已成為中國購買敏感軍事物資、避開關稅的白手套，中國利用香港繞過貿易屏障，將敏感軍事用品輸往北韓、伊朗；國際社會已經意識到，香港一旦失去自主，就只能成為服務北京的棋子，若香港人認為，不搞政治、不爭取香港自主，世界就會風平浪靜，那香港只會墮落得越來越快，這點或可提供台灣作為參考。

中研院台史所副研究員吳叡人表示，台灣社會近期出現保守民粹的想法，對於禁止遊行的說法沒什麼反應，他強調，台灣不同黨派的政治領袖都應該站出來，利用這次選舉重申，無論最終的政治信念是什麼，「都要保護民主的價值」。他表示，中國對台灣的銳實力滲透攻擊已經登堂入室，台灣需提高警覺，各黨派政治領袖也應重申保護民主價值。

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