基市吳姓市議員候選人 涉賄交保

2018-11-22

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕九合一選舉將於週六投開票。基隆檢警調查獲，基隆市七堵區吳姓市議員候選人，涉嫌透過樁腳以免費餐宴與現金買票。基隆地檢署複訊後，諭知吳五十萬元交保，他的三名樁腳，兩名交保、一名收押禁見。

兩樁腳交保 一收押

基隆地檢署日前接獲情資檢舉指，七堵區吳姓市議員候選人藉招待里民免費餐宴及現金賄選。

主任檢察官侯靜雯前天指揮基隆市調查站、基隆市刑警大隊與三分局偵查隊，兵分多路拂曉出擊，搜索吳的住處與競選服務處，扣得平板電腦等物，傳喚八十餘名選民、沈姓、忻姓兩名樁腳與樁腳江淑嬌訊問。

檢方指出，吳姓候選人今年十一月間，透過樁腳江淑嬌以每票一千元代價向黃姓等選民期約賄選，為免遭檢警查緝，與選民約定選後再交付賄款。

另於十月間，透過沈姓、忻姓樁腳，在七堵百福社區舉辦免費餐會，以每桌五千元餐費的宴席，邀請陳姓等數十名里民參加，每位出席餐會的里民享有五百元不正利益。

檢調調查，姓候選人於免費招待里民餐宴期間，曾親自到場請求支持；檢察官複訊後認定吳違反選舉罷免法行賄罪，諭知他五十萬元交保，他的女樁腳江淑嬌則以有串證之虞，向法院聲押獲准，其餘沈姓、忻姓樁腳分別以三萬與二萬元交保。

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