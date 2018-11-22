僑民會議撞投票日 立委批僑委會蠢

2018-11-22

中南美洲僑胞 抱怨無法回台投票

〔記者呂伊萱／台北報導〕九合一選舉倒數計時，僑委會選在投票日前夕，於巴拉圭召開僑民會議，僑胞不滿抱怨無法回台投票，「損失很大」。國民黨立委江啟臣昨質詢時批評僑委會「辦活動連看日子都不會」，使僑胞公民權受損。民進黨立委王定宇也批評此事荒謬愚蠢，要求究責懲處。僑委會委員長吳新興坦承疏失，說明無法改期是因旅館檔期，後續將審慎檢討。

僑委會委員長吳新興坦承疏失

立法院外交國防委員會昨召開會議，就一○八年度僑委會主管預算進行詢答。江啟臣質詢時指出，僑委會於今年五月下旬公告，「第一屆中南美洲僑民會議」訂於十一月廿三日至廿五日在巴拉圭亞松森市舉行，詢問吳新興「知不知道十一月廿四日是什麼日子？」吳新興回答是國內選舉日。

江啟臣引述匿名僑民心聲質問僑委會在搞什麼鬼，無聊透頂的僑民會議，竟然選擇選舉前召開，難道僑民會議比選舉重要嗎？

吳新興說明，會議於一年前籌辦，半年前公佈，「當初沒有想到撞在一起」，發現和投票日撞期後，和巴拉圭僑務秘書交換意見，因為要在亞松森市找到能夠容納一百多人的旅館不多，所以沒有改期，也並沒有禁止僑胞回來投票。

立委呂玉玲、王定宇和邱志偉亦追問此事，王定宇批評僑委會「愚蠢、荒謬」，因僑委會辦理會議鼓勵僑領出席，但國內同時鼓勵僑胞回台投票，「這個決定根本沒辦法解釋」，要求僑委會後續懲處需向外委會報告。吳新興表示將審慎檢討此事。

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