2018-11-22

網傳內容：今年九合一選舉投票蓋的章，印泥是油性的，不容易乾。蓋選票時不要沾太多，否則折起來時會變成廢票。

查證結果：中選會表示，本週六投票當天，各投票所圈票處備置紅色快乾打印台，供選民圈選選舉票及公投票使用，與往年選舉相同，並未有所更改。

謠言終結站》中選會︰圈票用印泥 並未更改

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