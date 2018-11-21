公投通過門檻 同意票須破493萬9267張

2018-11-21

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕九合一選舉併同十個公投案的投票週六舉行，中選會昨正式公告九合一選舉的選舉人人數及公投案的投票權人人數，直轄市、縣市長選舉人人數為一九一○萬二五○二人，公投投票權人人數為一九七五萬七○六七人，年滿十八歲選民可投公投票。依公投投票權人人數核算，各公投案應獲得四九三萬九二六七張以上同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算過關。

有效同意票須多於不同意票

依「公民投票法」第廿九條規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。

中選會表示，公投第七案到第十六案投票權人人數為一九七五萬七○六七人，十八歲以上未滿二十歲的公投「首投族」則有五十八萬二○四三人。

中選會副主委陳朝建提及，若有公投案通過，中選會則負責公告，依法須於投票完七日內公告公投結果，依「公投法」規定，若為法律案的複決案，公告第三日起，就失其效力。

陳朝建指出，若通過的公投案是法律案，將交立法院進行立法，且須於下會期前完成審議；如為重大政策創制、複決，則交權責機關處理，公投領銜人對處置結果不服，可另外向大法官聲請解釋；若公投不通過，就沒有拘束力，但兩年內不得再提出相同公投案。

七公投案意見書 將刊報紙、網路

此外，中選會重新公告行政院對公投案修改意見書的爭議，因最高行政法院駁回抗告，中選會昨緊急進行補救，公告撤銷十一月二日重新公告的公投第九到第十五案共七個公投案的意見書，同時為讓人民了解內容，將於報紙、網路刊登這七案於十月廿四日公布的意見書，考量時間過於倉促，將不會重印公投公報。

中選會昨也公告直轄市、縣市長選舉人人數為一九一○萬二五○二人，新北市長選舉的選舉人人數為三二六萬四一二八人、居全國之冠，選舉人人數第二位是高雄市長選舉、二二八萬一三三八人，選舉人人數居第三位的是台中市長選舉，為二二一萬三七八九人；選舉人人數最少的是連江縣長選舉，為一萬○七七三人。