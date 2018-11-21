總統：抗不實資訊 台灣在前線

2018-11-21

接見美智庫時引述莫健︰外在勢力正影響台灣選舉

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨日表示，威權體制國家利用民主國家的言論和媒體自由，以不實訊息與操弄輿論的方式侵蝕民主，台灣正處於對抗不實資訊的前線。總統並引述美國國會報告及美國在台協會主席莫健等所提外在勢力正影響台灣選舉的輿論，強調台灣希望與全球理念相近國家進一步合作。

盼與理念相近國家進一步合作

蔡總統昨接見美國智庫「戰略暨國際研究中心」訪問團時表示，她很欣慰在上個星期看到美國國會「美中經濟與安全審查委員會」在年度報告中，肯定民主台灣在印太地區的政治戰略地位。報告也指出，北京在過去一年強化對台政治戰的活動，透過社群媒體散布不實訊息、支持反對黨等多重手段，意圖傷害台灣民主以及我國政府。

總統強調，隨著科技、網路傳播的進步，這種非傳統的挑戰遠比我們想像中來得嚴重。如同莫健接受電視台專訪時，指出這次台灣選舉期間，有外在勢力試圖操作輿論風向、散播不實資訊，且這種現象十分危險。

總統表示，因為對於言論、媒體自由的堅持，民主台灣正處於對抗不實資訊的前線，在關鍵的時刻，她希望台灣與全球理念相近的國家可以進一步強化合作，攜手維護大家共享的自由、民主、人權與法治的規範等價值。

促政院要有所作為 不能放任

至於民進黨中央因應媒體散布不實訊息，據悉，民進黨上週三（十四日）移師台中召開中執會時，不少中執委直指，媒體散布不實訊息，對政府施政及民進黨選情都造成嚴重衝擊，更當面問兼任民進黨主席的蔡英文該如何因應？蔡英文臉色一沉，指示行政院秘書長卓榮泰「看要怎麼辦」，她也說，行政院要有些必要作為，如果不作為，恐變成放任。

民進黨立委鄭寶清會中指出，國家通訊傳播委員會（NCC）對於問題沒有實際作為，只做頻道管理、不管內容，他認為，政府應有作為，這不是政治干預，而是本於執政。卓榮泰則回應，NCC管硬體、不管軟體，且NCC是獨立委員會，不能過當管理和干預。