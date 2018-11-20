法律人連署︰以核養綠 反增核廠

2018-11-20

〔記者呂伊萱、黃以敬、楊綿傑／台北報導〕近三百名法律人連署，反對「以核養綠」公投，指提案方不但降低綠能、增加燃煤發電，還要多蓋核電廠，呼籲國人對第十六號公投案投下「不同意」票，讓台灣免於核災風險。

連署人之一、民進黨立委尤美女說，「以核養綠」公投提出廢除電業法中「二○二五年前全部核電廠停止運轉」規定，無疑是馬政府宣布停建核四後的重大倒退。該提案方主張「再生能源十％、核能二十％、燃氣三十％、燃煤四十％」配比，再生能源只有現行政策目標的一半，燃煤竟還多出十％，且核電機組要擴充到二十部規模，顯示「養綠」只是幌子，「這是障眼法」。

避免核災風險 籲對公投案投不同意票

環團進一步質疑，若將核電機組增到二十部以上，估算將產出一萬六千公噸高階核廢料，低階核廢料則大增至一百五十萬桶，這些核廢料要放哪裡？要放在馬前總統提議的新北市核四廠，或是表態支持核電的國民黨候選人相關縣市？

美國核能管制會（NRC）前主委亞滋寇博士（Gregory Jaczko）則透過「地震國告別核電日台研究會」聲明強調，歷史已證明，核電是一種不可靠且昂貴的技術，風力、太陽能和水力則是最便宜、永續性的潔淨能源來源，各國應投資各種再生能源和電網現代化，才是消除碳排放的真正解方。