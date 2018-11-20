國防院︰台灣安全 仍需盟友支持

2018-11-20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國官方國防智庫「國防安全研究院」今年五月成立至今已逾半年，立法院外交及國防委員會昨邀請國防部長嚴德發、國防院執行長林正義報告該院業務。對於我國面對中國解放軍的防衛能力，林正義表示，台灣安全最重要是在我們手裡，但也非百分之百，還需想法與我國接近的國家支持。

林正義讚許台灣F-16飛官水準世界一流

民進黨立委何欣純質詢時指出，根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發布的報告指，如台海爆發戰爭，我國軍力可抵擋解放軍入侵，她問林正義對於國軍看法為何？林正義說，他在過去六個多月曾赴花蓮佳山基地，看我國自美國亞利桑納州訓練出來的F-16戰機飛行員，可能是世界第一流飛行員，不管海、空軍都非常努力。

林正義表示，雖有很多事情大家不知道，但我國對於台灣東部、中國方面的海空監視，「相信國人應可放心」。台灣的安全最重要是在我們手裡，但也非百分之百，還需想法與我國接近的國家支持。

國防院專案報告內容指出，國防院具備政策研究、戰略溝通、國際交流與人才培育四功能。戰略溝通層面、國際交流層面，未來將舉辦國際智庫會議，藉此傳達我國國防理念給亞太周邊國家，進而爭取對我國防政策支持，同時不定期舉辦國防情勢小型座談會。

國防院至今已接待來自美、法、日、澳、印與歐洲的退將、專家學者共七十五團、三百五十人次交換意見；本月下旬也將派員到德國參加柏林安全論壇，促進我國與國際智庫交流。

至於人才培育部分，國防院報告指出，三軍、文官已在十月送訓四人到國防院駐點專題研究一年，完訓後授予戰院學資，也定期派上校赴國防院短期進修。