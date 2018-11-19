瓜地馬拉大使︰我們與台灣站在一起

2018-11-19

記者呂伊萱／專訪

中國不斷挖角我中美洲友邦，被視為在拉丁美洲直接與美國對壘。我友邦瓜地馬拉駐台大使亞谷華接受本報系專訪時表示，中國的確在拉美加大發展力道，但中美洲並沒有做為一個區域單位與中國展開對話，因為不是所有國家都與中國有外交關係。亞谷華也說，與中國建交的國家基於自身利益和中國交往，瓜地馬拉尊重這些決定，但瓜地馬拉並非如此，「我們決定與台灣站在一起（be an ally of Taiwan by decision）」。

中國在拉丁美洲擴大投資、拓展影響力，更密集出手挖角我中美洲友邦巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多，劍指美國後院。薩爾瓦多於八月中旬轉向中國後，美國罕見召回三國大使商議對策，白宮也發表聲明，強硬表示將重新檢討與薩爾瓦多關係。

有的國家為利益和中國交往

亞谷華接受本報系專訪時表示，巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多都是瓜地馬拉的鄰居，他們與之維繫友好關係，「但瓜地馬拉對於（支持）台灣的立場相當清楚堅定，且長期如此」。亞谷華透露瓜國內部曾討論這個議題，她說，需要認定的是瓜地馬拉需要什麼、想要什麼，「而我們希望維繫與台灣的盟邦關係」。

至於瓜地馬拉是否受到中國施壓？亞谷華並未正面回應，僅表示「我們為自己做決定」。她說，中國與中美洲大部分國家擁有外交關係，也投注大筆投資與經貿關係，存在感的確日益增強。

亞谷華說，中美洲是戰略地理位置的小區域，與中國建交的國家基於自身利益和中國交往，每個國家都需要為各自的決定負責任，瓜地馬拉也尊重這些決定；但瓜地馬拉並非如此，瓜國維繫和中華民國（台灣）的外交關係，「我們決定與台灣站在一起」，台灣政府也相當了解此立場。

不過，瓜地馬拉連續三年未在聯合國大會發言中提及台灣，曾被多次點名為邦交不穩友邦，駐台三年多的亞谷華，談起兩國關係時鄭重表示，她必須說明「沒有在聯大演說中提及台灣，並不代表我們不支持台灣」。

她說，聯大是最高層級的國際會議，各國領袖藉此場合為國家向全球發聲，近年瓜地馬拉政府重視打擊貪腐、實施二○三○永續目標等議題，重要性先於其他事務，瓜地馬拉是主權國家，有權依據當時政府評估，決定演說內容。

以不同方式挺台參與國際組織

亞谷華直言，她了解媒體相當關心兩國邦交，「你們也會擔心下次聯大瓜地馬拉或其他盟邦會不會提到台灣，但真的不要擔心」。她強調「聯合國大會不能定義瓜台關係」，瓜地馬拉政府也透過不同方式支持台灣參與國際組織，例如在世衛大會發言等；且雙方官員保持聯繫，在各層級召開會議、廣泛交換意見，台灣駐瓜大使也與瓜國總統互動良好，能夠直接、開放且友善地溝通。

她並說，瓜地馬拉人民普遍認識台灣，也珍惜與台灣的合作關係，如果親自去到瓜地馬拉，「和我們國民聊一聊，你就會知道，在這個小國家裡，人民都很愛台灣」。亞谷華認為，目前重要的事情是專注於提升彼此的關係，而不是在猜疑中耗費力氣。亞谷華也提到，瓜地馬拉推動國家發展計畫，盼在環境永續與科學應用等領域，與台灣強化合作。