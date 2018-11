瓜地馬拉大使︰我們與台灣站在一起

2018-11-19

記者呂伊萱/專訪

中國不斷挖角我中美洲友邦,被視為在拉丁美洲直接與美國對壘。我友邦瓜地馬拉駐台大使亞谷華接受本報系專訪時表示,中國的確在拉美加大發展力道,但中美洲並沒有做為一個區域單位與中國展開對話,因為不是所有國家都與中國有外交關係。亞谷華也說,與中國建交的國家基於自身利益和中國交往,瓜地馬拉尊重這些決定,但瓜地馬拉並非如此,「我們決定與台灣站在一起(be an ally of Taiwan by decision)」。

中國在拉丁美洲擴大投資、拓展影響力,更密集出手挖角我中美洲友邦巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多,劍指美國後院。薩爾瓦多於八月中旬轉向中國後,美國罕見召回三國大使商議對策,白宮也發表聲明,強硬表示將重新檢討與薩爾瓦多關係。

有的國家為利益和中國交往

亞谷華接受本報系專訪時表示,巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多都是瓜地馬拉的鄰居,他們與之維繫友好關係,「但瓜地馬拉對於(支持)台灣的立場相當清楚堅定,且長期如此」。亞谷華透露瓜國內部曾討論這個議題,她說,需要認定的是瓜地馬拉需要什麼、想要什麼,「而我們希望維繫與台灣的盟邦關係」。

至於瓜地馬拉是否受到中國施壓?亞谷華並未正面回應,僅表示「我們為自己做決定」。她說,中國與中美洲大部分國家擁有外交關係,也投注大筆投資與經貿關係,存在感的確日益增強。

亞谷華說,中美洲是戰略地理位置的小區域,與中國建交的國家基於自身利益和中國交往,每個國家都需要為各自的決定負責任,瓜地馬拉也尊重這些決定;但瓜地馬拉並非如此,瓜國維繫和中華民國(台灣)的外交關係,「我們決定與台灣站在一起」,台灣政府也相當了解此立場。

不過,瓜地馬拉連續三年未在聯合國大會發言中提及台灣,曾被多次點名為邦交不穩友邦,駐台三年多的亞谷華,談起兩國關係時鄭重表示,她必須說明「沒有在聯大演說中提及台灣,並不代表我們不支持台灣」。

她說,聯大是最高層級的國際會議,各國領袖藉此場合為國家向全球發聲,近年瓜地馬拉政府重視打擊貪腐、實施二○三○永續目標等議題,重要性先於其他事務,瓜地馬拉是主權國家,有權依據當時政府評估,決定演說內容。

以不同方式挺台參與國際組織

亞谷華直言,她了解媒體相當關心兩國邦交,「你們也會擔心下次聯大瓜地馬拉或其他盟邦會不會提到台灣,但真的不要擔心」。她強調「聯合國大會不能定義瓜台關係」,瓜地馬拉政府也透過不同方式支持台灣參與國際組織,例如在世衛大會發言等;且雙方官員保持聯繫,在各層級召開會議、廣泛交換意見,台灣駐瓜大使也與瓜國總統互動良好,能夠直接、開放且友善地溝通。

她並說,瓜地馬拉人民普遍認識台灣,也珍惜與台灣的合作關係,如果親自去到瓜地馬拉,「和我們國民聊一聊,你就會知道,在這個小國家裡,人民都很愛台灣」。亞谷華認為,目前重要的事情是專注於提升彼此的關係,而不是在猜疑中耗費力氣。亞谷華也提到,瓜地馬拉推動國家發展計畫,盼在環境永續與科學應用等領域,與台灣強化合作。