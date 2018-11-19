盧秀燕回防 胡志強站台力挺

2018-11-19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選前超級星期天的夜晚，國民黨台中市長候選人盧秀燕回防長期耕耘的立委選區：北區、北屯區。盧秀燕宣稱，這次從新北、台中到高雄都可能會贏，「對手說不定在想奧步」，籲選民剩五天要走出家門拉票、投票，當天更要監票避免奧步。

胡誇盧幫台中爭千億經費

盧秀燕昨晚回防當選六屆立委的選區北區、北屯區舉辦聯合造勢晚會，前台中市長胡志強站台細數盧秀燕立委任內替台中爭取千億元經費，又指「卻有人當時沒有擔任政治人物，還搶說七十四號道路是他做的」。

胡志強還表示，有些人什麼都敢講，什麼都敢答應，我們不做這個事，但他是上一任全國退休軍公教警消聯盟理事長，要拜託「以前選舉有點生氣不投票的人」，這次一定要出來投票。

盧秀燕也細數歷年在北區、北屯區服務實績，她批過去四年大家給林佳龍及總統蔡英文機會，林佳龍雄心壯志稱捷運綠線要完工卻跳票，說要建大巨蛋，但任期剩六天，「蛋卻還未生出來」。

盧秀燕說，蔡英文與林佳龍不但沒有把家建好顧好，甚至經濟與空氣都變壞，但蔡英文來台中還睜眼說瞎話，稱台中空氣很好，改善得很好；林佳龍也在睜眼說瞎話，大家吸PM2.5，中部肺癌致死率全國第一，「做市長沒良心，竟說空氣很好」，既然他不關心台中這個家，讓盧秀燕來整治空氣。

盧秀燕呼籲支持者，未來五天要注意防止對手奧步，並在當天監票，「自己的家自己來顧」。