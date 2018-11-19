搶攻海線 林佳龍︰打造進步大台中

2018-11-19

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕年底百里侯選舉已進入肉搏戰的關鍵階段，尋求連任的台中市長林佳龍，昨與市議員楊典忠及王立任在沙鹿舉行海線聯合造勢晚會，林佳龍說「搶救林佳龍，才能夠有進步的大台中」，呼籲民眾幫忙拉票及投票。民進黨主席蔡英文昨到台中市萬和宮參香時，也向民眾喊話表示，這次選舉的關鍵是投票率，「讓總統拜託一下」，一定要去投票，讓林佳龍高票連任。

造勢晚會上，林佳龍細數海線招商、三井OUTLET年底營運等各項政績，強調這就是改變及進步，台中市人口已突破兩百八十萬，顯示社會福利、交通等各方面愈來愈好，台中好生活，大家才都移居台中，希望對手不要為了選舉抹黑台中、唱衰台中。

林佳龍說，「阿共仔」除了網軍提供假新聞、假消息，也有三分之二的空污來自對岸，冬天用電少、空污卻嚴重，表示中火只是空污的一部分原因。他努力改善空污，獲得環保專家等肯定，但「製造垃圾的人，卻嫌撿垃圾的人姿勢不好看」，呼籲大家站出來投票支持林佳龍，還林佳龍一個公道，「搶救林佳龍，才能夠有進步大台中」。

立法院副院長蔡其昌助講時，則痛批國民黨是不知反省的政黨，呼籲選民教訓沒水準的政黨，並用選票告訴對岸，台灣人會用選票選出最好的政治代表，不用他們操心，大家要用選票表達台灣人堅持推動民主的意志。

蔡英文拜託選民投票 讓林高票連任

蔡英文稍早也走訪台中為林佳龍助選，蔡英文表示，距離投票日不到一星期，選舉是民主社會最重要的事，也是人民重要的權利，這次選舉的關鍵在於投票率，所以「讓總統拜託一下」，一定要去投票，讓林佳龍高票連任。

蔡英文也說，她前幾天去看台中花博，發現市府的執行力與整合能力很強，把許多產業與資源整合起來，變成精采的花博，台中市民看了一定會感到很驕傲，所以大家除了要去投票，也要去看花博。

蔡英文強調，林佳龍以宏觀角度看台中建設，包括發展智慧機械產業、交通建設也有很好的規劃，以及推出托育一條龍、托老一條龍政策等，台中的基礎已經打好，現在要大步往前走，「起厝起一半，師傅不能換」。