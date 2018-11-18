台商當共諜 企圖吸收調查官判7年

2018-11-18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕卅九歲台商林偉琳被中國國安單位吸收為共諜，得知國中同學擔任調查局調查官並曾辦理國安業務，多次於返台時以現金、禮品等方式企圖吸收，要求提供藏獨、疆獨入境及業務上可獲取的資訊，林男雖否認，但犯案過程都被蒐證，桃園地院法官依違反國家情報工作法判處他七年徒刑。

「對岸想跟你交個朋友」

林男二○○○年九月從海軍陸戰隊下士退伍後，轉往中國從事空壓機等行業，曾擔任中國蘇州台青會會長等職務。判決指出，二○一六年林男返台參加同學會，得知老同學是調查局調查官，隔年三月他因經商涉訟，找上自稱南京市國家安全局「耿主任」的男子協助處理，並允諾可找老同學刺探情報當作對價。

林男於二○一七年九月返台，主動邀約調查官餐敘並暗示「對岸想跟你交個朋友」，希望他能提供藏獨、疆獨入境訊息，或是業務上可獲取的資訊，如果可以的話，下次回台會帶回對岸給的廿萬元心意，被調查官直接拒絕。

林男不死心，同年又兩度約出調查官，祭出現金、禮品攻勢仍被拒，隔年三月直接塞給現金六萬元，甚至直指「對方希望建立長期關係，要你潛伏在調查局慢慢往上爬，拍下機密文件存在SD卡交付」，見調查官不斷拒絕，林男還不斷勸說「你有甚麼困難，對方可幫忙一百、兩百萬元，將來還可在大陸安排個一官半職」。

桃園地檢署獲報後拘提林男到案並起訴，林男在審理期間仍否認是共諜，也未將調查官身分洩漏給對方，僅有在今年三月因喝醉向調查官吹噓「對岸要我來吸收你」，其餘只是同學間的閒聊；不過，林男犯案過程都被蒐證，交付的六萬元也被查扣，法官依違反國家情報工作法判處他七年徒刑。