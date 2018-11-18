蘇貞昌：不容境外勢力干擾選舉

2018-11-18

〔記者王榮祥、蘇金鳳、邱書昱、簡惠茹／綜合報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健接受電視訪問時示警，這次選舉有外在勢力試圖改變台灣輿論風向，六都選將也對此關切。民進黨新北市長候選人蘇貞昌受訪強調，這場選舉是由台灣人民決定自己的事，現在美國朋友提醒台灣人民一定要更加堅定守護民主價值，不容境外勢力干擾，更不要讓境外勢力得逞。

陳其邁：中國介入是明顯事實

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨表示，中國介入台灣選舉，其來有自，不管支持特定政黨或候選人，過去幾次選舉經常看見，這是非常明顯的事實；相信美國很關心假新聞傷害台灣民主，希望市民跟朋友可以理解，選舉過程中假新聞與假消息造成台灣民主的傷害，期盼市民能一起守護台灣民主。

台中市長候選人林佳龍受訪時也說，美國政府應掌握最多情報，有這樣表示，值得國人警惕；台灣這次選舉全世界都在看，當面對假消息，民主是否具有自我防衛的能力。他說，民主政治必須人民作主，但人民作主必須在正確的資訊基礎上作主，如果資訊被扭曲造假，因而影響了決定，讓人民判斷錯誤，這個民主是受傷的民主。

林佳龍表示，他感受到，不只是台灣，美國及歐洲都有此現象，台灣尤為嚴重，國際上把此次台灣選舉，看民主是否可以自我防衛；關鍵點在於過去受到武力威脅，現在受到無形網路謠言影響，是否有能力透過民主方式來自我防衛。

國民黨台北市長候選人丁守中對此表示，台灣選民眼睛要睜大，不受外面影響，拚經濟、拚發展、大家安居樂業最重要，所以誰可以帶來安居樂業，就是最應該支持的候選人。