中市週末拚場》藍營民代齊合體 盧秀燕︰台中換人做

2018-11-18

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨在豐原舉辦「翻轉台中、飛燕啟程」造勢晚會，多名藍營立委與市議員候選人到場聯合造勢，晚會結束時施放燕子氣球，場面溫馨。

豐原造勢晚會在葫蘆墩夜市舉行，前行政院長張善政、競選總部副主委楊瓊瓔及多名市議員輪流助講，盧秀燕偕立委江啟臣、顏寬恒、馬文君、李彥秀、林麗蟬、王育敏、柯志恩進場時，晚會達到高潮，眾人籲民眾用選票翻轉，這樣民進黨才知要改變！

盧秀燕說，這幾年民進黨完全執政，連立法院委員人數都超過三分之二，審法案跟預算卻沒傾聽人民的聲音，勞基法修來修去，修到台灣的經濟快崩盤。

轟民進黨專Ａ國家、人民

盧秀燕火力全開，指吳音寧因是民進黨的人，出任北農總經理年薪二百五十萬元，是年輕人的好幾倍，促轉會「張天欽事件」，都讓人民感到失望；她說，吳音寧、張天欽、林佳龍都是Ａ咖，蔡英文是最大Ａ咖，專門Ａ國家跟人民；選舉投票時，換我們人民站出來，教訓這些Ａ咖。

盧秀燕表示，台中中電北送，導致空氣品質變差，林佳龍不敢對抗蔡英文，就由她帶領鄉親向中央抗爭，給台中好空氣。她承諾當市長，不會Ａ資源，未來四年一起拚經濟。

盧秀燕說，多年來她讓鄉親栽培六屆立委、一屆省議員，熟悉國家財政預算跟市政，呼籲民眾「給媽媽市長一個機會」。盧秀燕與在場民眾高喊一一二四救空氣、一一二四救經濟！

盧秀燕說，台中未來握在民眾手中，隨後高呼「翻轉台中、飛燕啟程」，施放手中數百個燕子氣球，替激情的晚會劃下句點。