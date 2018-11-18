中市週末拚場》改善空污獲肯定 林佳龍︰再給我4年

2018-11-18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍昨日在太平運動場舉行造勢晚會，前行政院長游錫堃、前環保署副署長詹順貴等人都為林佳龍改善空污的能力背書，大讚績效第一；林佳龍則強調，台中正在進步，呼籲市民再給他四年，一定會延續台中的進步。

游錫堃、詹順貴站台背書

林佳龍舉行「進步台中、我們都是台中隊」光榮晚會，湧入三萬名支持者。游錫堃、詹順貴、時代力量立委林昶佐到場力挺，批判台中空污不是林佳龍造成，國民黨竟把責任怪到林身上。

詹順貴除肯定林佳龍的空污防制作為，也強調台中電廠生煤用量最大是在二○一四年胡志強任內，反倒是林佳龍上任後一直降載，前年秋天到去年春天，環保署評估各縣巿空污電廠配合降載，六都第一名就是台中巿；去年PM2.5改善成效全國第一名，也是台中巿政府。

林佳龍妻子廖婉如說，她的小孩問爸爸做了那麼多的事，為何會選得如此辛苦？她強調，林佳龍會治水、會建設，難道不會改善空污嗎？

林佳龍表示，再過幾天，將決定心愛的這座城市，將走往什麼方向，會決定這場台中進步的運動，是功虧一簣，還是進步下去。台中去年成為全台第二大城，人口已突破二百八十萬人，台中花博入園人數也將衝破一百萬。

他表示，台中不管是交通建設、社福、經濟發展，都有長足進步，尤其是捷運綠線二○二○年前會通車，還有捷運藍線也救回，台中已成為全台灣的領頭羊。

快卅年的台中火力發電廠，已願意配合市府，在空氣品質不好時降載，中火的生煤使用量也被減少五百萬噸，杜絕火力全開的可能。林佳龍強調，再給他四年，一定會延續台中的進步，會看見光榮的台中。