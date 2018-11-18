丁再轟柯 從頭騙到尾

2018-11-18

〔記者簡惠茹／台北報導〕選戰進入最後黃金週，國民黨台北市長候選人丁守中，佛系形象轉向，近日天天砲火猛烈抨擊台北市長柯文哲，昨天掃街各行程更是一路批柯到底，營造出柯丁對決態勢。對於被柯批評大撒幣，他說，柯文哲才是空心大老官，從頭到尾就是騙。

選舉最後階段，丁守中批評柯文哲攻勢越加猛烈，他昨天受訪時表示，現在很明顯是柯丁對決，選舉就像馬拉松一樣，越到最後越要衝刺，沒有罵得比較兇，只是針對事實談出問題。

昨天柯的矛頭指向姚、丁，指恢復發放重陽敬老金就是代表選舉砸錢、政治撒幣的舊政治。對此丁守中回應，丁守中是台大教授，有政治學專業，柯文哲才是一個空心大老官，從頭到尾就是騙，騙藍騙綠。

丁守中痛批柯文哲任內什麼事都沒做，他說，什麼大撒幣，柯文哲是大傻瓜，柯文哲做了什麼？柯說有還債，但還債只是假象，那是因為郝龍斌任內提高房屋稅和地價稅，每年增加一百二十九億元，四年提高五百一十六億；郝龍斌任內開通五十七公里的捷運通車，柯文哲做了什麼？柯什麼都沒做。

丁守中昨天在士林和關渡出席活動時，也一路批評柯文哲，他痛罵柯文哲在加護病房的SOP（標準作業流程）無法治理城市。在接受媒體聯訪時，丁也批柯只會搞世代鬥爭，用年輕人鬥長輩，不好好照顧長者，這是不對的，我們要照顧長者，減輕年輕人托老育幼的負擔。